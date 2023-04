Nach dem intensiven Spitzenspiel in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den Hamburger SV hatte Daniel Thioune seine Emotionen wieder im Griff. Kurz zuvor hatte Fortuna Düsseldorfs Trainer am Freitagabend in der spannenden Schlussphase beim 2:2 die Gelbe Karte von Schiedsrichter Robert Schröder erhalten. Thioune war mit einigen Entscheidungen nicht einverstanden. "Ich hatte Redebedarf und das wurde dann auch entsprechend mit Gelb geahndet", erklärte Thioune, der sich beim Referee für sein Verhalten entschuldigte. "Auch wenn wir Trainer uns immer gerne hinter Emotionalität verstecken, so war es dann doch eher schlechtes Benehmen von mir. Das habe ich ausgeräumt, dafür habe ich mich entschuldigt", sagte der 48-Jährige.