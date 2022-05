Der SC Paderborn hat in Stürmer Sirlord Conteh einen weiteren Spieler vom Aufsteiger 1. FC Magdeburg für die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga verpflichtet. Den Transfer gaben die Ostwestfalen am Donnerstag bekannt. Der 25 Jahre alte Conteh erzielte für Magdeburg in der abgelaufenen Drittliga-Saison fünf Tore in 21 Spielen. Zuvor hatte Conteh unter anderem in der U23 des FC St. Pauli gespielt. Zum Wochenstart hatte Paderborn bereits die Verpflichtung von Innenverteidiger Tobias Müller aus Magdeburg vermeldet.