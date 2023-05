Arminia Bielefeld hofft auf einen weiteren ermutigenden Schritt im Kampf um den Klassenverbleib in der 2. Fußball-Bundesliga. Nach dem Erfolg beim 1. FC Kaiserslautern (2:1) vor einer Woche geht der Tabellen-Drittletzte mit Rückenwind in das knifflige Ostwestfalen-Derby gegen den SC Paderborn am Samstag (13 Uhr/Sky). "Meine Mannschaft hat gezeigt, dass sie stressresistent ist. Ich sehe keine Nervosität oder Lethargie. Die Mannschaft glaubt daran, mit zwei Siegen den Klassenerhalt aus eigener Kraft zu schaffen", sagte Trainer Uwe Koschinat am Freitag.