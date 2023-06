Die Fahne mit dem Logo des FC Schalken 04 hängt am Spielfeldrand. Foto

Die Mitgliederversammlung auf Schalke bot in der Vergangenheit nicht selten großes Spektakel. Trotz des Abstiegs geht es diesmal sehr gesittet zu. Bis zum Zweitliga-Start ist noch viel zu tun.

Bei der Mitgliederversammlung des FC Schalke 04 ging es angesichts des Bundesliga-Abstiegs bemerkenswert ruhig zu. Für die Reden der Vorstände um den für den Sport verantwortlichen Peter Knäbel spendeten die rund 3600 Vereinsmitglieder viel Beifall, Unmut äußerten sie kaum. Die Ruhe und der Zusammenhalt nach einer mitreißenden Rückrunde ohne Happy End tut dem Revierclub gut. Eine Woche vor dem Beginn der Sommervorbereitung gibt es allerdings noch viele offene Baustellen.

Zwar betonen die Schalker immer wieder, dass ein Grundgerüst des Kaders erhalten bleibt und anders als beim vergangenen Abstieg kein Total-Umbruch stattfindet. Nach dem Verlust mehrerer Leistungsträger wie Alex Král, Tom Krauß oder Moritz Jenz drängt für den neuen Sportdirektor André Hechelmann aber die Zeit. In anderthalb Monaten startet die Zweitligasaison. Je früher Trainer Thomas Reis mit allen Spielern arbeiten kann, desto größer ist die Chance, den zweiten Abstieg in gut zwei Jahren zu korrigieren.

Vor allem in der Abwehr und im zentralen Mittelfeld muss Schalke für die Mission direkter Wiederaufstieg noch nachlegen. Zudem will der S04-Toptorjäger der vergangenen Saison Marius Bülter nach Hoffenheim wechseln. Sein Abgang wäre sportlich schmerzhaft, brächte den Gelsenkirchenern aber immerhin noch eine Ablösesumme ein.

Das Geld könnte man gut gebrauchen, Schalke hat hohe Schulden. Zudem fehlt noch ein Hauptsponsor für die kommende Spielzeit. Der als Aufsichtsratsvorsitzender bestätigte Axel Hefer zeigte sich damit unzufrieden. "Unser Anspruch muss es sein, zur Mitgliederversammlung einen Sponsor zu präsentieren. Das können wir nicht aus verschiedenen Gründen, das ist nicht gut, keine Frage", sagte er am Samstag. Vorstandsboss Bernd Schröder kündigte immerhin an: "Wir haben aktuell keinen unterschriebenen Vertrag, sind aber in aussichtsreichen Gesprächen. Wir arbeiten zügig daran, einen neuen zu präsentieren."

Schalke sei attraktiv, "unabhängig von der Liga", sagte Schröder. Zumindest die Mitgliederzahlen geben ihm da recht. Trotz des sportlichen Misserfolgs verzeichnete Schalke einen Zuwachs. Seit der vorherigen Mitgliederversammlung im Juni 2022 habe S04 über 10 000 neue Mitglieder hinzugewonnen, sagte Schröder. Rund 170 000 Mitglieder sind es insgesamt. Das ist in etwa das Niveau von Erzrivale Borussia Dortmund. Noch mehr hat in Deutschland nur der FC Bayern München.

Der Vorstandsboss forderte erneut, dass dies stärker bei der Verteilung der Fernsehgelder honoriert wird. Reichweitenstarke Vereine mit vielen Fans wie Schalke müssten mehr Geld bekommen. "Dafür werden ich und Schalke 04 kämpfen", sagte Schröder.

Der Anspruch des Traditionsclubs drückt sich zudem in sehr ambitionierten Zielen aus. Als langfristiges Ziel gab Sportvorstand Knäbel die "Top Sechs der Bundesliga" und einen "Kaderwert von 200 Millionen Euro" aus. Für einen Zweitligisten, der keinen Mäzen oder großen Geldgeber hinter sich hat, klingt das erst einmal vermessen. Schröder betonte jedoch: "Wir sind gerade abgestiegen, aber deswegen werfen wir doch nicht unsere langfristigen Ziele über Bord."

