Am Samstag beginnt der FC St. Pauli seine Zweitliga-Saison in Kaiserslautern. Für Trainer Fabian Hürzeler ist der FC Schalke 04 Top-Favorit auf den Aufstieg.

Trainer Fabian Hürzeler von Fußball-Zweitligist FC St. Pauli sieht im Konkurrenten FC Schalke 04 den größten Anwärter auf den Aufstieg in die Bundesliga. "Für mich sind sie klarer Aufstiegsfavorit", sagte der 30 Jahre alte Trainer vor dem Saison-Auftakt am Samstag beim 1. FC Kaiserslautern (13.30 Uhr/Sky). "Ich glaube schon, dass Schalke eine große Rolle spielen wird, wenn es um Platz eins geht, weil sie einfach eine Heimmacht sein werden."

Der Club aus Gelsenkirchen war in der vergangenen Spielzeit als Tabellen-17. aus der Bundesliga abgestiegen. Am Freitagabend (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) tritt Schalke beim Hamburger SV zum Eröffnungsspiel der Zweitliga-Saison an. Der Stadtrivale von St. Pauli hatte in der Relegation gegen den VfB Stuttgart zwei Niederlagen kassiert und hatte so den Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse verpasst.

Hürzeler lobte die "unfassbar tollen Fans" des Ruhrpott-Clubs. "Ich habe es leider erleben dürfen, als sie aufgestiegen sind gegen uns", sagte er rückblickend auf die Partie am 33. Spieltag der Saison 2021/2022, als Schalke mit einem 3:2 gegen den Kiez-Club den Wiederaufstieg in die erste Liga perfekt machte. "Sie haben super Verpflichtungen gemacht", fügte Hürzeler hinzu.

Mit sieben Siegen aus sieben Testspielen zeigte sich der Hamburger Tabellenfünfte der vergangenen Saison in der Vorbereitung in guter Verfassung. In der kommenden Saison zählt St. Pauli zum erweiterten Kreis der Aufstiegsfavoriten - auch dank der zehn gewonnenen Spiele nacheinander in der Rückrunde der vorigen Spielzeit.

