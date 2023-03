Der frühere DFB-Generalsekretär Helmut Sandrock will Vorstandsvorsitzender beim Fußball-Drittligisten MSV Duisburg werden. Er kandidiert bei der Jahreshauptversammlung am 22. März mit einem Team um Ex-Profi Hans Sarpei gegen den aktuellen Präsidenten Ingo Wald. Sein fünfköpfiges Team stellte der 66-Jährige am Donnerstag auf der Homepage des MSV vor. Sandrock war von 2000 bis 2002 schon einmal Vorstandsvorsitzender des MSV und arbeitete von 2012 bis 2016 als Generalsekretär beim Deutschen Fußball-Bund.