Vier Tage nach der Trennung von Uwe Koschinat hat Arminia Bielefeld Mitch Kniat als neuen Trainer vorgestellt. Wie der Absteiger aus der 2. Fußball-Bundesliga am Dienstag mitteilte, unterschrieb der 37-Jährige einen Vertrag bis 2025. Kniat hatte zuletzt seit Februar 2022 den Drittligisten SC Verl trainiert.

Bielefeld hatte sich nach dem Abstieg in die 3. Liga von Trainer Koschinat getrennt. Dessen auslaufender Vertrag wurde nicht verlängert. Koschinat hatte am 9. März das Traineramt bei den Bielefeldern übernommen, der 51-Jährige konnte die Mannschaft aber nur auf den 16. Tabellenplatz in der 2. Liga führen. In den beiden Relegationsspielen unterlag die Arminia gegen den Drittliga-Dritten SV Wehen Wiesbaden (0:4/1:2). Im Falle des Klassenverbleibs in der 2. Liga hätte sich Koschinats Vertrag laut Vereinsangaben verlängert.

Mitteilung Arminia Bielefeld