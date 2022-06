Borussia Dortmund hat Christian Preußer als Trainer für sein U 23-Team verpflichtet. Der 38-Jährige trainierte in der vergangenen Saison noch Fortuna Düsseldorf in der 2. Bundesliga, wurde aber nach acht Monaten mangels Erfolg freigestellt. Bei der Dortmunder U 23, die in der 3. Liga spielt, wird Preußer nun Nachfolger von Enrico Maaßen, der zum Bundesligisten FC Augsburg gewechselt ist. «Ich freue mich sehr auf diese spannende Aufgabe bei Borussia Dortmund», sagte Preußer, der einen Zweijahresvertrag unterschrieben hat und im Sommer 2013 noch ein mehrwöchiges Praktikum beim BVB mit dem damaligen Chefcoach Jürgen Klopp absolviert hatte.