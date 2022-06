Für Ausflüge und Reisen haben am Pfingstsamstag sehr viele Menschen die Bahn genutzt. «Regionalzüge, insbesondere zu den touristischen Zielen, sind heute wie erwartet sehr stark nachgefragt», sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Nachmittag. Auch in Nordrhein-Westfalen seien die Regionalzüge sehr gut genutzt gewesen, erklärte er. Details nannte er nicht.