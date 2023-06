Nach einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten Lastwagen auf der Autobahn 3 bei Bonn und einem langen Stau sind die Fahrbahnen wieder frei. Alle Sperrungen seien aufgehoben, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitagabend. In Höhe des Kreuzes Bonn/Siegburg war am Freitagmittag ein Lkw auf einen anderen aufgefahren. Da ein Laster quer stand, seien zunächst alle drei Spuren in Fahrtrichtung Köln gesperrt worden, hatte die Polizei zuvor erklärt. Zwischenzeitlich habe sich der Verkehr am Brückentag auf einer Länge von rund 18 Kilometern gestaut.