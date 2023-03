Ein Bagger gräbt ein Loch in einem Park. Dort wurden bei einer kontrollierten Sprengung Chemikalien zur Explosion gebracht, die zuvor in einer Wohnung in der Nähe gefunden wurden. Foto

Nach einem zufälligen Sprengstofffund bei einer Wohnungsdurchsuchung in Aachen sind ein Mann und eine Frau festgenommen worden. Bei der Substanz, die in einem Karton entdeckt worden sei, handele es sich um TATP, sagte ein Polizeisprecher am Samstagmorgen. Der hochexplosive Stoff werde gern von Geldautomatensprengern genutzt. "Nun wird in alle Richtungen ermittelt", sagte der Sprecher. Weitere Angaben zu den Festgenommenen machte die Polizei zunächst nicht.

Nach einem zufälligen Sprengstofffund bei einer Wohnungsdurchsuchung in Aachen sind ein Mann und eine Frau festgenommen worden. Bei der Substanz, die in einem Karton entdeckt worden sei, handele es sich um TATP, sagte ein Polizeisprecher am Samstagmorgen. Der hochexplosive Stoff werde gern von Geldautomatensprengern genutzt. "Nun wird in alle Richtungen ermittelt", sagte der Sprecher. Weitere Angaben zu den Festgenommenen machte die Polizei zunächst nicht.

Der Sprengstoff sowie Bargeld waren bei einer Durchsuchung am Freitagmittag entdeckt worden. Bei der Aktion sei es eigentlich um ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Zwangsprostitution gegangen, sagte der Polizeisprecher. Sprengstoffexperten des Landeskriminalamts rückten an, um den Stoff zu analysieren. Er wurde dann am Abend in einer provisorischen Grube vor Ort kontrolliert gesprengt. Durch die Wucht der Detonation seien Fensterscheiben an einem Haus zersplittert und Steine in eine Hausflur geflogen.

PM Polizei