Fast 50 Kilogramm unversteuerten Tabak hat die Bundespolizei in Aachen beschlagnahmt. An einem Rastplatz der Autobahn 44 kontrollierten die Einsatzkräfte am Sonntag zwei Männer im Alter von 36 und 39 Jahren, die mit einem Auto aus Belgien kamen, wie die Beamten am Montag mitteilten. Dabei seien 107 Dosen Zigarettentabak mit einem Gesamtwert von rund 5260 Euro gefunden worden. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Hauptzollamt wurde der Tabak den Angaben zufolge sichergestellt und eine Strafanzeige wegen Steuerhinterziehung gefertigt.