Nach einem Angriff zweier Spieler auf den Schiedsrichter ist ein Kreisliga-C-Spiel in Aachen abgebrochen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren einige Fußballer bei dem Spiel am Sonntag in Streit über ein Tor geraten. Der Schiedsrichter zückte zwei Gelbe Karten.