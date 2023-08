Man war fest davon ausgegangen, aber jetzt ist es offiziell bestätigt: Prinz Harry und Meghan kommen nächsten Monat nach Düsseldorf. Dort werden dann die von Harry initiierten Invictus Games veranstaltet, ein Sportfestival für kriegsversehrte Soldatinnen und Soldaten. Harry und Meghan seien "erfreut", die Spiele zu besuchen, teilte die Pressestelle der Invictus Games am Donnerstag in Düsseldorf mit. Harry werde von Anfang an dabei sein, Meghan später dazukommen. An der Schlusszeremonie nähmen dann beide teil.

Vergangenes Jahr hatte das Herzogspaar die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt auch schon beehrt, um Reklame für die Spiele vom 9. bis 16. September 2023 zu machen. Harry hat währenddessen auch Geburtstag, er wird am 15. September 39. Mit seiner königlichen Familie in Großbritannien hat sich der Zweitgeborene weitgehend überworfen. Seine Memoiren "Reserve" hatten den Bruch Anfang des Jahres zementiert. Das Paar lebt schon länger in Kalifornien.