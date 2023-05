Der AfD-Landtagabgeordnete Markus Wagner hat eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die umstrittene Dozentin Bahar Aslan eingereicht. "Wer Polizeibeamte pauschal als "braunen Dreck" diffamiert, hat an einer Hochschule nichts verloren", begrüßte Wagner ihren Rauswurf an der Polizei-Hochschule in Gelsenkirchen am Donnerstag. Da dies aber nicht die erste Entgleisung der Lehrerin gewesen sei, müsse sie generell aus dem Beamtenverhältnis entlassen werden und dürfe keinesfalls Kinder unterrichten, erklärte der innenpolitische Sprecher der Düsseldorfer Landtagsfraktion.