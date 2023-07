Beim ökologischen Landbau ist und bleibt Nordrhein-Westfalen in Deutschland ein Nachzügler. Nach den am Mittwoch vom Bundeslandwirtschaftsministerium veröffentlichten Strukturdaten wurden im bevölkerungsreichsten Bundesland im vergangenen Jahr nur 6,3 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Flächen ökologisch bewirtschaftet. Im Bundesdurchschnitt waren es 11,2 Prozent der Flächen. Niedriger war der Anteil der Ökoflächen nur noch in Niedersachsen mit 5,8 Prozent, am höchsten mit 20,7 Prozent im Saarland.