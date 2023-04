Spargel ist das Frühlingsgemüse schlechthin. Erste Stangen werden dank ausgeklügelter Anbaumethoden schon geerntet. Nach den Ostertagen startet die Ernte offiziell.

Die Spargelernte hat begonnen. Die ersten Stangen seien aus einem besonders geschützten Anbau gestochen worden, berichtete Ralf Große Dankbar, der Anbaufachmann der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen. Dabei wird der Damm, in dem die Spargelpflanze in der Erde wächst, von einer Folie und zusätzlich von einem Tunnel geschützt. Weil die Sonne bis Ostern immer wieder mal scheinen wird, erwartet der Spargelexperte, dass zunehmend Betriebe mit der Ernte beginnen. Zu Ostern werde es vielerorts regionale Angebote geben.

"Wir rechnen damit, dass es nach Ostern überall in NRW Spargel gibt", sagte Anke Knaup, die Geschäftsführerin der Spargelstraße NRW in Oberhausen. Offiziell eröffnet wird die Saison in diesem Jahr am 12. April von Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen (CDU). Der Termin findet auf dem Spargel- und Obsthof Heinen in Wesel statt. Die Haupternte von Spargel dauert von Mitte April bis Ende Juni. Am 24. Juni ist traditionell Ernteschluss.

Spargel sollte rasch nach dem Stechen auf den Tisch kommen. Um die Stangen erntefrisch vom Feld an die Verbraucher zu bringen, öffnen viele Landwirte einen Hofladen, in dem das selbst geerntete Edelgemüse und andere Zutaten für ein Spargelessen verkauft werden. In Nordrhein-Westfalen gibt es über 300 Betriebe, die insgesamt knapp 4000 Hektar bewirtschaften.

