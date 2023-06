Gemüsebauern in Nordrhein-Westfalen haben im vergangenen Jahr auf einer Fläche von 28.700 Hektar Gemüse im Freiland angebaut. Das bevölkerungsreichste Bundesland verfüge damit bundesweit über die größte Gemüseanbaufläche im Freiland, teilte das Statistische Landesamt IT.NRW am Donnerstag mit. Insgesamt entspreche die Gemüseanbaufläche der Größe des Stadtgebietes von Dortmund.

Auf 4300 Hektar wurden im vergangenen Jahr in NRW insgesamt 268.400 Tonnen Möhren und Karotten geerntet. Das entspreche gut einem Drittel der bundesweiten Ernte, berichteten die Statistiker. Möhren und Karotten waren damit auch die Gemüseart mit der größten Anbaufläche und der größten Erntemenge im Freiland in NRW. Die zweitgrößte Anbaufläche im Freiland entfiel mit 3900 Hektar auf Spargel.

Die Preise für Gemüse sind auch in NRW zuletzt deutlich gestiegen. Im Mai 2023 wurde Gemüse IT.NRW zufolge um 20,6 Prozent teurer angeboten als ein Jahr zuvor. Insbesondere die Preise für Paprika (+42,5 Prozent) und Möhren (+62,8 Prozent) zogen an. Die Verbraucherpreise für Kopf- und Eisbergsalat sanken dagegen zwischen Mai 2022 und Mai 2023 um 20,3 Prozent.

