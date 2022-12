Der trockene, heiße Sommer hat den Landwirten in Nordrhein-Westfalen in diesem Jahr eine vergleichsweise schlechte Kartoffelernte gebracht. Weil gleichzeitig auf immer mehr Feldern Kartoffeln wachsen, bleibt unter dem Strich die drittgrößte Erntemenge der vergangenen Jahre, wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte.