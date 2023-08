Das Finale der European League of Football (ELF) findet im nächsten Jahr in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen statt. Wie die Liga am Freitag mitteilte, wird das Stadion des Fußball-Zweitligisten FC Schalke 04 am 22. September 2024 Austragungsort des vierten ELF-Endspiels sein. "Mit dieser Entscheidung setzen wir einen weiteren Meilenstein in der Entwicklung unserer Liga", sagte ELF-Geschäftsführer Zeljko Karajica.

Aktuell kämpfen 16 Teams aus neun Nationen um die Teilnahme an den Playoffs und am Finale 2023 am 24. September in Duisburg. In ihrer dritten Saison hat die europäische Profiliga im American Football mit einigen Problemen zu kämpfen. Die Leipzig Kings haben sich nach finanziellen Schwierigkeiten vom Spielbetrieb zurückgezogen, die Prag Lions mussten ein Auswärtsspiel in Ungarn ausfallen lassen.

