Wegen Medikamentenmangels will nun auch Nordrhein-Westfalen die Einfuhr in Deutschland nicht zugelassener Antibiotika-Säfte für Kinder erlauben. So wie Bayern habe auch das Gesundheitsministerium in NRW "alle notwendigen Schritte in die Wege geleitet, um hier schnell Abhilfe zu schaffen", zitierte der WDR am Sonntagabend das Düsseldorfer Ministerium.