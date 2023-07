Nordrhein-Westfalen will Jugendliche auf Ausbildungsplatzsuche stärker unterstützen. An diesem Wochenende starte das neue landesweite Programm "Ausbildungswege NRW", teilte die Landesregierung am Samstag mit. Mit dem Programm sollen unversorgte, ausbildungsinteressierte junge Menschen mithilfe von Coaches für eine duale Ausbildung gewonnen und bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz unterstützt werden. Zugleich erhalten Betriebe Unterstützung bei der Besetzung ihrer freien Ausbildungsstellen.