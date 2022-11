Drei Viertel der 8,6 Millionen Erwerbstätigen in Nordrhein-Westfalen haben im vergangenen Jahr nicht im Homeoffice, sondern weiter an ihren bisherigen Arbeitsplätzen gearbeitet. Das teilte das Statistische Landesamt IT.NRW am Dienstag mit. Vor allem Arbeiterinnen und Arbeiter hätten fast durchweg (97,8 Prozent) weiter außerhalb ihrer Wohnung gearbeitet. Höher war die Homeoffice-Quote bei Selbstständigen und Beamten: In diesen Gruppen fuhren jeweils gut die Hälfte der Beschäftigten weiter regelmäßig ins Büro, die übrigen arbeiteten von zu Hause aus.

Die Zahlen beruhen auf dem Mikrozensus, einer jährlichen Befragung von einem Prozent der Bevölkerung. Zum Thema Homeoffice wurde gefragt, ob und wie oft in den letzten vier Wochen vor der Befragung von zu Hause gearbeitet wurde.

