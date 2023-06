Die Arbeitslosigkeit ist in Nordrhein-Westfalen zum Sommeranfang leicht gestiegen. Insgesamt erhöhte sich die Zahl der Arbeitslosen im bevölkerungsreichsten Bundesland im Juni um 1,1 Prozent auf 707 549 Menschen, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Freitag mitteilte. Die Arbeitslosenquote stieg von 7,1 auf 7,2 Prozent.

"In NRW hat in diesem Jahr die Sommerpause am Arbeitsmarkt früher als üblich eingesetzt", sagte Regionaldirektionschef Roland Schüßler. Gründe dafür seien die ungewöhnlich frühen Sommerferien und ein Arbeitsmarkt, der schon in den vergangenen Monaten etwas an Dynamik eingebüßt habe. "Viele Unternehmen stellen erst nach der Urlaubszeit wieder neu ein. Das wirkt sich in diesem Jahr bereits im Juni aus." Insgesamt zeige sich der Arbeitsmarkt aber trotz der konjunkturellen Turbulenzen beständig. Die Zahl der gemeldeten offenen Stellen stieg sogar um 2,6 Prozent auf 152.020.

Die regionalen Unterschiede waren auch im Juni groß. Am höchsten war die Arbeitslosenquote mit 9,8 Prozent im Ruhrgebiet. Im Bergischen Land und im Rheinland lag sie bei 7 Prozent, in Ostwestfalen-Lippe bei 5,6 und in Südwestfalen bei 5,5 Prozent. Am niedrigsten war die Quote mit 4,4 Prozent im Münsterland.