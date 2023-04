Die Zahl der Auszubildenden in Nordrhein-Westfalen ist 2022 das dritte Jahr in Folge gesunken. Insgesamt befanden sich Ende vergangenen Jahres 275 037 Personen in einer Berufsausbildung, wie das Statistische Landesamt IT.NRW am Mittwoch mitteilte. Das bedeute einen Rückgang um 2,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Vor-Corona-Jahr 2019 hatte die Zahl der Auszubildenden noch bei 299.721 gelegen.

Die Zahl der Auszubildenden in Nordrhein-Westfalen ist 2022 das dritte Jahr in Folge gesunken. Insgesamt befanden sich Ende vergangenen Jahres 275 037 Personen in einer Berufsausbildung, wie das Statistische Landesamt IT.NRW am Mittwoch mitteilte. Das bedeute einen Rückgang um 2,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Vor-Corona-Jahr 2019 hatte die Zahl der Auszubildenden noch bei 299.721 gelegen.

Deutliche Rückgänge bei der Zahl der Auszubildenden wurden unter anderem in Industrie, Handel, Banken, Versicherungen, Gast- und Verkehrsgewerbe mit einem Minus von 3,6 Prozent und im Handwerk mit einem Minus von 2,7 Prozent verzeichnet. Dagegen waren in der Landwirtschaft (−0,4 Prozent), im öffentlichen Dienst (+0,2 Prozent) und bei den freien Berufen (−0,6 Prozent), zu denen Ärzte, Apotheker, Rechtsanwälte, Notare und Steuerberater zählen, Ende 2022 in etwa so viele Auszubildende beschäftigt wie ein Jahr zuvor.

