Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hat führenden Unionspolitikern ein veraltetes Weltbild vorgeworfen und kritisiert, sich an Themen wie gendergerechter Sprache abzuarbeiten, um vom eigenen politischen Versagen abzulenken. "Dieses Land ist moderner und weiter als Markus Söder und Friedrich Merz. Die kommen 30 Jahre zu spät", sagte Klingbeil beim politischen Aschermittwoch der NRW-Sozialdemokraten am Mittwochabend in Schwerte.