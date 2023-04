Bei der Auswahl ihrer Lehrstelle orientieren sich junge Frauen und Männer in NRW in vielen Berufen offensichtlich weniger als früher an traditionellen Geschlechterrollen. So nimmt der Männeranteil in klassischen "Frauenberufen" wie Friseurin oder Verkäuferin zu. Gleichzeitig ist der Frauenanteil in körperlich anstrengenden Berufen wie Tischler, Gärtner oder Dachdecker gestiegen. Das geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Auswertung des Statistischen Landesamtes hervor. Anlass ist der Boys’- und Girls’ Day am Donnerstag.