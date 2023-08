In Nordrhein-Westfalen bleibt es vielerorts bewölkt und regnerisch bei einzelnen Gewittern. In der Nähe von Gewittern sind Windböen bis 60 Kilometer pro Stunde möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte. Vor allem vom Münsterland bis ins Sauerland und Ostwestfalen können starke Böen aufziehen. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 und 20 Grad.

In Nordrhein-Westfalen bleibt es vielerorts bewölkt und regnerisch bei einzelnen Gewittern. In der Nähe von Gewittern sind Windböen bis 60 Kilometer pro Stunde möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte. Vor allem vom Münsterland bis ins Sauerland und Ostwestfalen können starke Böen aufziehen. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 und 20 Grad.

Am Freitag geht es bewölkt weiter. Aus dem Südwesten ziehen Schauer auf. Maximal erwarten die Meteorologen Temperaturen von 19 bis 22 Grad. Für Samstag zeigt der Wetterbericht wechselnde Bewölkung und vor allem im Bergland örtliche Schauer an. Sonst bleibt es an vielen Orten trocken, einzelne Gewitter sind jedoch nicht ausgeschlossen. Der DWD rechnet mit einem Temperaturanstieg auf 22 bis 25 Grad.

DWD-Wetterbericht