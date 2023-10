Der Entertainer Helge Schneider erhält in diesem Jahr den mit 25.000 Euro dotierten Kunstpreis des Landes Nordrhein-Westfalen. Der 68-jährige Musiker, Kabarettist, Regisseur, Autor und Maler habe die Jury vor allem mit seiner herausragenden musikalischen Begabung und seinem Improvisationstalent überzeugt, teilte die Landesregierung am Sonntag mit. Bereits seit Jahrzehnten begeistere das Multitalent das Publikum mit dem Konzept der gespielten Konzeptlosigkeit. Er verwische dabei die Grenzen zwischen Konzert und Kabarett. Die Preisverleihung ist am 20. November in Düsseldorf im K21, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, vorgesehen.