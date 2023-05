Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, sitzt in einem Auto während eines Besuchs. Foto

Karlspreis für Selenskyj: Demos in Aachen angekündigt

Auszeichnung Karlspreis für Selenskyj: Demos in Aachen angekündigt

Zur Verleihung des Internationalen Karlspreises an das ukrainische Volk und seinen Präsidenten in Aachen haben sich mehrere Demonstrationen angekündigt. Bislang seien für kommenden Sonntag - dem Tag der Verleihung - sechs Demonstrationen oder Kundgebungen mit 40 bis 500 Teilnehmern angemeldet, sagte eine Sprecherin der Aachener Polizei am Dienstag.

Zur Verleihung des Internationalen Karlspreises an das ukrainische Volk und seinen Präsidenten in Aachen haben sich mehrere Demonstrationen angekündigt. Bislang seien für kommenden Sonntag - dem Tag der Verleihung - sechs Demonstrationen oder Kundgebungen mit 40 bis 500 Teilnehmern angemeldet, sagte eine Sprecherin der Aachener Polizei am Dienstag.

Ein Aufzug richtet sich etwa gegen die Verleihung des Preises an Wolodymyr Selenskyj, eine andere Kundgebung spricht sich gegen Waffenlieferungen aus. Dagegen ist wiederum eine Gegendemo angekündigt, die die Preisträger unterstützt.

Der Karlspreis wird seit 1950 an Persönlichkeiten verliehen, die sich um die Einheit Europas verdient gemacht haben. In diesem Jahr werden der ukrainische Präsident und das ukrainische Volk ausgezeichnet. Ob Selenskyj am Sonntag persönlich nach Aachen kommt, ist noch unklar.

Karlspreis 2023