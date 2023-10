Katarina Barley (SPD), Vizepräsidentin des Europaparlaments, hält ihre Auszeichnung in den Händen. Foto

Jedes Jahr wird in Bad Honnef der Aalkönig oder die Aalkönigin gekürt. Hans-Dietrich Genscher, Peer Steinbrück und Maybrit Illner gehörten schon zu den Ausgezeichneten. Jetzt ist eine Politikerin aus dem Europäischen Parlament an der Reihe.

Die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Katarina Barley, hat ein weiteres Amt angetreten - sie ist nun auch "Aalkönigin" von Bad Honnef. Der kurios anmutende Titel wurde der SPD-Politikerin am Freitagabend bei einer Krönungszeremonie in der Stadt am Rhein verliehen.

Auf der Ernennungsurkunde heißt es: "Sie engagiert sich vorbildlich für unsere Demokratie und Zivilgesellschaft sowie für die Menschenrechte. Als europäische Königin der Aale und insbesondere als Monarchin unserer Herzen erhebt sie das Aalkönigkomitee auf den Thron der Aalmonarchie des Rheinlandes."

Der Titel des Aalkönigs oder der Aalkönigin wird seit 2003 an verdiente Persönlichkeiten verliehen. Die Einnahmen der Proklamationsfeste werden gespendet. Nach Angaben der Veranstalter wurden bisher rund 500 Sozialprojekte im Jugendbereich gefördert, in den vergangenen 20 Jahren kamen dafür 850.000 Euro zusammen.

Einst war die Idee des dahinterstehenden Vereins entstanden, um ein historisches Aalfangboot erhalten zu können. Seitdem haben viele Prominente die Aal-Regentschaft übernommen - darunter der frühere Außenminister Hans-Dietrich Genscher (1927-2016), Ex-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück (SPD) und Fernsehmoderatorin Maybrit Illner.