Die spanische Regisseurin Pilar Palomero hat mit ihrem Film "Motherhood (La Maternal)" den mit 15.000 Euro dotierten Spielfilmpreis des Internationalen Frauenfilmfestivals IFFF in Dortmund gewonnen. Der Film erzählt die Geschichte einer schwangeren 14-Jährigen, die in einem Zentrum für jugendliche Mütter neue Verbündete findet. "Der Film hat uns aufgewühlt und begeistert. Kunstvoll vereint er dokumentarische Elemente mit kraftvollen cineastischen Bildern ebenso wie das Spiel von Laiinnen mit dem professioneller Schauspielerinnen", hieß es in der Begründung der Jury, die in diesem Jahr mit der Filmemacherin Helke Sander sowie den Schauspielerinnen Sara Fazilat und Maria Furtwängler besetzt war.