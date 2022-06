Der Podcast «Cui Bono: WTF happened to Ken Jebsen?» ist am Donnerstagabend in Köln mit dem Grimme Online Award in der Kategorie Information ausgezeichnet worden. Die Audio-Produktion (Studio Bummens, NDR, rbb, K2H) zeichnet die Entwicklung des beliebten Radiomoderators Ken Jebsen zum Verschwörungsideologen nach, dessen Youtube-Kanal bis zur Sperrung millionenfach aufgerufen wurde.