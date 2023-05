Zur Verleihung des NRW-Staatspreises an die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Dienstag wird eine illustre Gästeschar in Köln erwartet. Nach dpa-Informationen sind Bundestagspräsidentin Bärbel Bas und Gesundheitsminister Karl Lauterbach (beide SPD) unter den Gästen, ebenso die früheren NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet und Jürgen Rüttgers (beide CDU) sowie Hannelore Kraft und Peer Steinbrück (beide SPD).