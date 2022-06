Die bildende Künstlerin Susanne Kessler bekommt den mit 12.500 Euro dotierten Von der Heydt-Kulturpreis der Stadt Wuppertal. «Sie schafft reale Bildräume auf dem Papier oder in der Landschaft, und vor allem eröffnen sich den Betrachtern immer wieder neue individuelle, imaginäre Räume», teilte die Stadt am Freitag mit. Die 1955 geborene Künstlerin wurde in Wuppertal geboren und arbeitete lange Jahre dort, inzwischen lebt sie in Rom und Berlin. In ihren Werken lasse Kessler Zeichnung, Malerei und plastisches Gestalten verschmelzen.