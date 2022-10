Auf der Autobahn A40 hat eine Geisterfahrerin eine schweren Unfall verursacht. Zwei Menschen starben, am Vormittag staute sich der Verkehr auf der Autobahn.

Fataler Crash auf der Autobahn A40: Nach einem Zusammenstoß zwischen drei Autos nach einer Falschfahrt zwischen Gelsenkirchen-Süd und Bochum-Wattenscheid in Fahrtrichtung Essen sind zwei Menschen gestorben. Die Geisterfahrerin sei am Freitagmorgen nach der Kollision mit ihrem Wagen abgehoben und auf der Gegenfahrbahn gelandet, sagte eine Sprecherin der Polizei. Ein Mann aus einem der beiden erfassten Autos sei gestorben, der andere Fahrer sei schwer verletzt worden. Warum die Frau auf der falschen Seite fuhr, ist bislang noch nicht geklärt.

Lange Staus auf der Autobahn A40 nach tödlichem Unfall

Autofahrer müssen am Freitagvormittag mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Die A40 sei zwischen Bochum und Essen zeitweise in beide Richtungen voll gesperrt worden. Die Unfallaufnahme dauert der Sprecherin zufolge noch bis mindestens 10 Uhr an. Laut WDR-Stauradar bildete sich in Fahrtrichtung Essen bis 8.20 Uhr ein etwa sechs Kilometer langer Stau. In Richtung Bochum staute sich der Verkehr um 8.20 Uhr auf sieben Kilometern. Nach Angaben des Landesbetriebs Straßenbau-NRW mussten Berufspendler am Morgen mindestens 30 Minuten mehr Zeit einplanen.

