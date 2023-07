Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle. Foto

Ein 14-Jähriger und ein Säugling sind bei einem Unfall auf der Autobahn 1 bei Münster verletzt worden. Ein 38 Jahre alter Vater ist mit den beiden Kindern im Auto laut einer Polizeimeldung in Fahrtrichtung Bremen auf dem linken Fahrstreifen auf das Fahrzeug einer 21-Jährigen aufgefahren. Eine nachfolgende Autofahrerin (38) konnte nicht mehr abbremsen und fuhr dann dem 38-Jährigen ins Heck.

Ein Notarzt wurde per Rettungshubschrauber zur Unfallstelle geflogen, wo er den 14-Jährigen und den Säugling versorgte. Die beiden sind dann laut Polizei mit "mutmaßlich leichten Verletzungen" in einem Rettungswagen zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Alle anderen Unfallbeteiligten blieben laut Mitteilung unverletzt. Die Autobahn war wegen der Hubschrauber-Landung und der Räumung der Unfallstelle zeitweise gesperrt.

