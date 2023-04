Besucher der Techno-Classica schauen sich die Oldtimer an. Foto

Oldtimer-Schau Techno-Classica startet in Essen

Automesse Oldtimer-Schau Techno-Classica startet in Essen

Den auf Hochglanz polierten Oldtimern gehört in Essen wieder die Bühne. Zur internationalen Messe Techno-Classica werden gut 2700 Automobile zu sehen sein.

Die Oldtimer-Leitmesse Techno-Classica geht an diesem Mittwoch (13.00 Uhr) wieder in Essen an den Start - mit vielen Schmuckstücken und internationaler Beteiligung. Fünf Tage lang erwartet der Veranstalter rund 1250 Aussteller aus 30 Ländern. Hersteller, Händler und Clubs werden mehr als 2700 auf Hochglanz polierte Sammler-Automobile präsentieren, es seien "weltbekannte und exklusive Marken" vertreten.

Nach zwei Jahren Pandemie-Pause hatte sich die Techno-Classica im vergangenen Jahr trotz hoher Spritpreise und Debatten um mehr Klimaschutz als Publikumsmagnet erwiesen. Man wolle den Erfolgskurs auch 2023 fortsetzen, betonte die veranstaltende SIHA-Ausstellungen. Zur 33. Ausgabe der Leistungsschau warb die Techno-Classica bei Oldtimern, Prestige-Automobilen, Rennwagen und Motorrädern mit der "Crème de la Crème" internationaler Händler und führender Auktionshäuser.