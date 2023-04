Besucher der Techno-Classica schauen sich die Oldtimer an. Foto

Techno-Classica in Essen gestartet: Oldtimer mit Geschichte

Automesse Techno-Classica in Essen gestartet: Oldtimer mit Geschichte

Die Oldtimer-Leitmesse Techno-Classica ist am Mittwoch in Essen mit vielen Schmuckstücken und internationaler Beteiligung an den Start gegangen. Rund 1250 Aussteller aus 30 Ländern sind nach Veranstalterangaben auf der fünftägigen Messe vertreten. Hersteller, Händler und Clubs präsentieren mehr als 2700 auf Hochglanz polierte Sammler-Automobile, es seien "weltbekannte und exklusive Marken" dabei. Etwa die Hälfte der Fahrzeuge stehe zum Verkauf, sagte ein Sprecher der veranstaltenden SIHA-Ausstellungen. Es seien auch Autos "ab 9000 Euro aufwärts" dabei - und es handele sich nicht um ein "Millionärs-Hobby".

Die Oldtimer-Leitmesse Techno-Classica ist am Mittwoch in Essen mit vielen Schmuckstücken und internationaler Beteiligung an den Start gegangen. Rund 1250 Aussteller aus 30 Ländern sind nach Veranstalterangaben auf der fünftägigen Messe vertreten. Hersteller, Händler und Clubs präsentieren mehr als 2700 auf Hochglanz polierte Sammler-Automobile, es seien "weltbekannte und exklusive Marken" dabei. Etwa die Hälfte der Fahrzeuge stehe zum Verkauf, sagte ein Sprecher der veranstaltenden SIHA-Ausstellungen. Es seien auch Autos "ab 9000 Euro aufwärts" dabei - und es handele sich nicht um ein "Millionärs-Hobby".

Nach zwei Jahren Pandemie-Pause hatte sich die Techno-Classica im vergangenen Jahr trotz hoher Spritpreise und Debatten um mehr Klimaschutz als Publikumsmagnet erwiesen. Man wolle den Erfolgskurs auch 2023 fortsetzen, betonte der Veranstalter, der mit erneut rund 150.000 Besuchern rechnet. Als ein Highlight wird der Formel-1-Rennwagen von Michael Schumacher aus der Saison 2005 zu sehen sein, der an die große Karriere des Ausnahmetalents aus Kerpen erinnert. Zudem feiert die "Ente" ihren 75. Geburtstag, was dem Publikum in einer "Citroën-Straße" nahegebracht werden soll.