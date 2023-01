Ein Brand in einer Lagerhalle in Bad Oeynhausen (Kreis-Minden Lübbecke) hat einen Großeinsatz ausgelöst. Das Feuer brach am Mittwochabend aus und verursachte einen Sachschaden von mehreren 100.000 Euro, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Den Angaben zufolge wurde niemand verletzt. Die Ursache für den Brand in der Firma für Beschichtungstechnik war zunächst unklar.