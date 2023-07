Nach einem Badeunfall in Bochum kämpft ein 13 Jahre alter Junge aus Essen um sein Leben. Es bestehe weiter akute Lebensgefahr, teilte ein Polizeisprecher am Mittwoch mit. Der Junge war am Dienstagnachmittag von Tauchern leblos in drei Metern Tiefe aus der Ruhr gezogen worden, wie ein Sprecher der Feuerwehr in Bochum am Abend sagte. Das Kind sei längere Zeit reanimiert worden und anschließend in eine Klinik gekommen.