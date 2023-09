Die Bahn hat am Freitagabend wegen Bauarbeiten den Verkehr zwischen dem westlichen Ruhrgebiet und dem Rheinland weitgehend eingestellt. Zwei Wochen lang fährt rund um Duisburg kaum ein Zug. Im Nahverkehr müssen viele Pendler auf Ersatzbusse umsteigen, im Fernverkehr werden Züge weiträumig umgeleitet - in großen Städten wie Düsseldorf, Essen und Bochum fahren dadurch deutlich weniger ICEs.

Hintergrund sind Bauarbeiten im Autobahnkreuz Kaiserberg in Duisburg. Eine Brücke der A3, die über acht Bahngleise führt, wird während der NRW-Herbstferien abgerissen. Während Autos und Lastwagen auf verengten Spuren an der Baustelle vorbeifahren können, geht darunter im Bahnverkehr nichts mehr. Gleichzeitig will die Bahn rund um Duisburg mehrere Strecken modernisieren.

Bis zum 13. Oktober (21.00 Uhr) fahren deshalb zwischen Essen, Oberhausen, Duisburg und Düsseldorf Ersatzbusse. Im Fernverkehr leitet die Bahn viele Züge weiträumig um. ICEs und ICs fahren ab Dortmund über Wuppertal direkt nach Düsseldorf oder Köln. Die Fahrzeit verlängere sich dadurch um 20 bis 40 Minuten, teilte die Bahn mit.

In Duisburg, Oberhausen, Mülheim an der Ruhr und am Düsseldorfer Flughafen hält während der Herbstferien kein einziger Fernzug. In Düsseldorf Hauptbahnhof, Essen und Bochum sollen zumindest einige ICEs und ICs halten.

Wer wissen will, wie man trotz der Zugausfälle und Umleitungen ans Ziel kommt, dem empfiehlt die Bahn die digitale Fahrplanauskunft.

Bahn-Mitteilung