Baumaschinen arbeiten auf der Rhein-Ruhr-Express Baustelle am Bahnhof in Leverkusen. Foto

Bahnfahrer müssen im Rheinland auch wegen des RRX-Projektes viel aushalten. Jetzt sollte es ein Problem weniger geben.

Der Termin war mehrmals verschoben worden, nun soll es laut der Deutschen Bahn soweit sein: Der Zugverkehr zwischen Düsseldorf und Köln soll nach Bauarbeiten zwischen Langenfeld und Leverkusen wieder aufgenommen werden. Von Dienstagabend (21.00 Uhr) an sollen wieder Züge über die Gleise rollen. Die Freigabe war mehrfach verschoben worden.

Der Abschnitt ist Teil des Mammutprojekts RRX-Ausbau. Ziel ist, dass auf den 120 Zugkilometern zwischen Köln und Dortmund durchgehend alle 15 Minuten ein schneller Regionalexpress fährt. Wegen der Arbeiten, die im Juni begannen, wurden Züge des Regional- und Fernverkehrs umgeleitet. Halte im Regional- und S-Bahn-Verkehr entfielen.

Nach ursprünglichen Plänen der Bahn sollte die Strecke bereits Mitte August wieder befahrbar sein. Der Termin wurde aber wiederholt verschoben. Grund war unter anderem ein Diebstahl in großem Stil: Anfang August stahlen Unbekannte Bahnangaben zufolge auf einer Länge von rund einem Kilometer die Oberleitung und beschädigten Masten. Auch in der Folge räumte das Projektteam laut Bahn "nahezu täglich neue unvorhersehbare Schwierigkeiten aus dem Weg". Zuletzt gab es etwa Fehlermeldungen bei Probefahrten für die neuen elektronischen Stellwerke in Leverkusen, Langenfeld und Düsseldorf-Reisholz.