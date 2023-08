Ein Feuer in einem Mülleimer hat am Sonntagabend einen ICE zwischen Köln und Düsseldorf für etwa eine Stunde gestoppt. Verletzte gab es nach Angaben eines Bahnsprechers nicht. Der Zug habe wegen des Brandes auf freier Strecke bei Hilden gehalten, erklärte der Sprecher. Als die Feuerwehr eintraf, sei der Brand aber bereits gelöscht gewesen. Der ICE 624 sei auf der Fahrt von München nach Dortmund gewesen.

In der Nähe von Wuppertal sorgten unterdessen ebenfalls am Sonntagabend Probleme in einem Stellwerk für Verzögerungen und Ausfällen von etlichen Zügen. Ein defektes Stellwerk im Raum Wuppertal-Vohwinkel beeinträchtige den Verkehr, sagte der Bahnsprecher. In der Folge komme es zu Verspätungen und teilweise auch zu Ausfällen.

