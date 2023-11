Vor einem Treffen von Bund und Ländern am Montag hat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) vor einer Preiserhöhung beim Deutschlandticket gewarnt. "Wenn der Bund sich nicht bewegt, dann wird das Ticket teurer - das ist so", sagte der CDU-Politiker am Montag im RTL/ntv-"Frühstart". Der Bund sollte sich angemessen an steigenden Kosten beteiligen.