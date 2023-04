Der Ausbau für den Rhein-Ruhr-Express (RRX) zwischen Langenfeld und Leverkusen geht langsam auf die Zielgerade. Die Bauarbeiten kämen insgesamt gut voran, teilte die Bahn am Mittwoch mit. Ab Ende August sollen die ersten Züge über das neue vierte Gleis rollen - allerdings erst am 25. August und somit eine Woche später als ursprünglich geplant. Bis dahin müssen Reisende und Pendler Sperrungen in dem Bereich einplanen.