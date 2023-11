Bahnkunden am Niederrhein müssen wegen umfangreicher Bauarbeiten im Moment immer wieder improvisieren. Nun sperrt die Bahn erneut die Strecke von Oberhausen über Wesel nach Arnhem. Reisende müssen auf Ersatzbusse umsteigen.

Bei der Bahn fallen am Niederrhein zwischen Oberhausen und dem niederländischen Arnhem in den kommenden zwei Wochen erneut zahlreiche Züge aus. Betroffen von der Streckensperrung, die am Freitagabend (21.00 Uhr) beginnt, sind nach Angaben der Bahn Fernzüge aus dem Rheinland nach Amsterdam sowie mehrere Linien im Nahverkehr zwischen Oberhausen, Wesel und Arnhem. Die Bahn baut die Strecke für den Güterverkehr aus - sie ist ein Teilstück des europäischen Güterverkehrskorridors von Rotterdam an der Nordsee bis nach Genua am Mittelmeer.

In einer ersten Bauphase wird diesmal die Strecke bis zum 3. Dezember komplett gesperrt. Auch danach fallen aber noch sehr viele Züge aus, bevor die Gleise am 8. Dezember (21.00 Uhr) wieder freigegeben werden.

Im Fernverkehr wird der ICE Amsterdam-Frankfurt umgeleitet, die Halte in Arnhem, Oberhausen, Duisburg und Düsseldorf entfallen. Im Nahverkehr fallen zunächst Züge auf den Linien RE5, RE19, RE44 und RE49 auf der Strecke aus. Reisende müssen auf Busse umsteigen und mit einer längeren Fahrzeit rechnen. Die Bahn setzt Ersatzbusse auf fünf verschiedenen Linien ein, darunter auch Schnellbusse. Am 4. Dezember beginnt eine zweite Bauphase, bei der die Strecke nicht mehr voll gesperrt ist.

Bahn-Seite zu dem Bauprojekt Mitteilung