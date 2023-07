Ein Defekt an einer Bremse hat in einem Regionalexpress in Nordrhein-Westfalen einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Der verrauchte Zug auf dem Weg nach Düsseldorf sei am späten Freitagabend auf freier Strecke bei Münster zum Stehen gekommen, teilte die Feuerwehr am Samstag mit. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die rund 300 Fahrgäste den RE2 demnach bereits verlassen. Rettungskräfte untersuchten die Reisenden, zwei Fahrgäste erlitten laut Feuerwehr Atemwegsreizungen. Ein Mensch wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.