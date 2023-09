Baumaschinen arbeiten auf der Rhein-Ruhr-Express Baustelle am Bahnhof in Leverkusen. Foto

Seit Wochen mussten Bahnreisende im Rheinland wegen der Baustelle für den RRX-Ausbau Umwege und Verspätungen in Kauf nehmen. Nun rollen die Züge zwischen Düsseldorf und Köln endlich wieder.

Nach wochenlanger Sperrung ist die Bahnstrecke zwischen Köln und Düsseldorf am Sonntagabend wieder freigegeben worden. Seit 21.00 Uhr rollen dort die Züge des Regional- und Fernverkehrs wieder, die S-Bahnen sollen zum Betriebsstart am Montagmorgen um 4.30 Uhr folgen, wie die Deutsche Bahn am Sonntagabend mitteilte. Wegen der Baustelle für den Ausbau des Rhein-Ruhr-Express (RRX) zwischen Langenfeld und Leverkusen hatten die Züge seit Ende Juli Umleitungen fahren müssen.

Ursprünglich sollte die Strecke bereits Mitte August wieder befahrbar sein. Der Termin wurde aber wiederholt verschoben. Grund war laut Bahn unter anderem ein großangelegter Diebstahl von Oberleitungskabeln. Zuletzt hatte es Fehlermeldungen bei Probefahrten für die neuen elektronischen Stellwerke in Leverkusen, Langenfeld und Düsseldorf-Reisholz gegeben. Die Fehlerbeseitigung gestaltete sich laut Bahn aufwendiger als angenommen.

Der Abschnitt ist Teil des Mammutprojekts für den RRX-Ausbau. Ziel ist, dass auf den 120 Zugkilometern zwischen Köln und Dortmund durchgehend alle 15 Minuten ein schneller Regionalexpress fährt.

