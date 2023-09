Zwei Starttermine der Montgolfiade in Warstein abgesagt

Schlechte Wetterbedingungen haben bei der 30. Warsteiner Internationalen Montgolfiade zur Absage der ersten beiden Starttermine geführt. Sowohl der Eröffnungsstart am Freitagabend als auch der Frühstart am Samstagmorgen seien wetterbedingt gestrichen worden, teilten die Veranstalter am Freitagmittag mit. Für den Eröffnungstag sei Dauerregen vorhergesagt worden. Deshalb habe man mit schlechten Bedingungen auf den Start- und Landeplätzen sowie fast unbefahrbaren Parkplätzen rechnen müssen.

Ein Mini-Night-Glow mit Modellballonen und das Eröffnungsfeuerwerk sollten am Freitagabend dennoch stattfinden. Die Veranstalter riefen im Vorfeld dazu auf, nicht mit dem Auto anzureisen. Ob der Start am Samstagabend erfolgen kann, war am Freitagmittag zunächst noch offen. Die Veranstalter erwarten dann aber gutes Wetter.

Beim abgesagten Eröffnungsstart sollten ursprünglich etwa 160 Ballone in vielen Farben und Formen in den Himmel aufsteigen. Zu dem Treffen, das bis zum 9. September dauert, werden rund 200 Ballon-Piloten und Pilotinnen aus aller Welt erwartet. In den drei Jahren zuvor war das Familienfest ausgefallen. Zu dem Großereignis treffen sich Ballonfahrer seit 1986 regelmäßig im sauerländischen Warstein.